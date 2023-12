21.12.2023 h 14:14 commenti

Truffa del finto incidente, donna consegna cinquemila euro convinta di risolvere i guai del fratello

Il fatto è stato denunciato alla polizia. Secondo il racconto della vittima, un uomo che si spacciato per maresciallo dei carabinieri e una donna che si è presentata come avvocato hanno chiesto soldi per salvare dal processo il familiare che aveva provocato un incidente e ferito gravemente una persona

Ha prelevato cinquemila euro e li ha consegnati ad un uomo convinta di tirare fuori dai guai il fratello, ma si è accorta troppo tardi di essere rimasta vittima di una truffa e ha avvertito la polizia. E' successo ieri, mercoledì 20 dicembre. La donna, 71 anni, residente a Prato, ha raccontato di aver ricevuto la telefonata di un uomo che, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, la avvertiva che il fratello era in stato di fermo in attesa di processo per aver provocato un incidente e ferito gravemente un ragazzo. Negli stessi minuti, sempre secondo quanto ha riferito la 71enne, è arrivata un'altra telefonata, stavolta di una voce femminile che si presentava come avvocato e confermava che c'era bisogno di soldi, per l'esattezza di 11.200 euro, per evitare il processo. La donna ha detto di poter mettere insieme subito cinquemila euro e ha provveduto a fare il prelievo. Una volta rientrata a casa, ha ricevuto la visita di un giovane che ha ritirato la somma e si è allontanato. Ad accorgersi della truffa è stato il marito della donna che, tornato, ha saputo di quanto accaduto e si è reso conto del raggiro.

La questura raccomanda attenzione e prudenza e invita i cittadini a diffidare di segnalazioni, allarmi, pericoli che riguardano i propri familiari o qualsiasi altra storia raccontata da sconosciuti. L'invito è a chiamare sempre il 112 di fronte a qualsiasi sospetto.







