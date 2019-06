20.06.2019 h 13:47 commenti

Truffa ai danni di un'anziana, rubati settemilacinquecento euro fra contanti e gioielli

E' successo ieri mattina in via Pistoiese. I truffatori si sono presentati come un poliziotto e un operatore di Publiacqua. Nella stessa mattinata derubata anche un'ottantanovenne residente nella stessa strada

Si sono presentati come un operatore di Publiacqua e un poliziotto e così, sono riusciti ad entrate in casa di un’anziana signora rubandole 2.500 euro in contanti e gioielli per un valore di 5 mila euro.

La truffa è avvenuta ieri mattina, 19 giugno in via Pistoiese.

Secondo il racconto della donna i due, con uno stratagemma, sono riusciti ad impossessarsi del denaro e degli oggetti di valore per poi lasciare indisturbati l'abitazione. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha anche ricevuto la denuncia di un’altra truffa, con le stesse modalità, sempre in via Pistoiese, ai danni di un’ottantanovenne.

La Questura ricorda nuovamente la campagna informativa “Non siete soli #chiamatecisempre”, promossa dalla Polizia di Stato, per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare gli anziani, a contattare tempestivamente le utenze di emergenza 112 e 113, ogni qual volta si presentano a casa soggetti che per particolare contesto e motivazioni addotte possano dare adito al sospetto di essere truffatori.



