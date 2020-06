22.06.2020 h 14:02 commenti

Truccavano auto per trasformarle in bolidi, scoperti sette giovani "meccanici fai da te"

Marmitte non omologate e centraline aggiuntive per aumentare la velocità della macchina anche del 30%. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni cittadini

Hanno truccato sette auto per aumentarne la velocità e la potenza anche del 30% utilizzando marmitte non omologate e centraline elettroniche aggiuntive. Non certo per effettuare gare in pista ma bensì per girare in città. Una pratica illegale che viola gli standard di sicurezza e sulle emissioni inquinanti di cui dovranno rispondere sette giovani pratesi scoperti dalla polizia stradale di Prato a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, infastiditi dal rombo assordante lasciato da questi bolidi lungo le vie cittadine.Oltre al ritiro della carta di circolazione, dovranno pagare una sanzione amministrativa che va da 431 a 1.734 euro. Se vorranno tornare a guidare quelle auto, dovranno rimontare i pezzi originali ed eliminare gli adattamenti tecnici che trasformavano semplici auto in veri e propri bolidi da corsa. Ovviamente sarà la Motorizzazione, dopo una revisione straordinaria, a dare il via libera.