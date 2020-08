29.08.2020 h 17:08 commenti

Trovato senza vita nei giardini di via Croce Rossa, l'allarme dato dai passanti

E' successo intorno alle 19.30 di ieri. L'uomo aveva 55 anni, una famiglia e un lavoro. Ipotesi overdose dopo i primi accertamenti

E' stato trovato morto nei giardini di via Croce Rossa e ad ucciderlo, stando alle indagini, potrebbe essere stata una overdose. La vittima aveva 55 anni, una famiglia e un lavoro. L'allarme al 118 è arrivato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto. Ad avvertire i soccorritori sono state alcune persone che hanno visto l'uomo riverso a terra. Quando l'ambulanza è arrivata, non c'era già più niente fare. Immediata la richiesta di intervento ai carabinieri che hanno identificato la vittima e compiuto una serie di accertamenti. A far ipotizzare la morte provocata da una dose massiccia di sostanza stupefacente – forse cocaina – sarebbero stati alcuni elementi rinvenuti accanto al cadavere. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza né sono state raccolte testimonianze che possano far pensare ad una lite o all'intervento di un'altra o altre persone. Del fatto è stata informata la procura. La salma è stata liberata già ieri.



Edizioni locali collegate: Prato

