06.06.2019 h 18:26

Trovato senza vita al'interno di un rudere, la vittima aveva 45 anni

La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio in via di San Paolo. Sul posto è intervenuta la polizia ma non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare un fatto violento





Il cadavere di un uomo è stato trovato, nel pomeriggio di oggi, 6 giugno, all'interno di un rudere in via di San Paolo. Sul posto è intervenuta la polizia con le Volanti ed è stato informato il pm di turno. Purtroppo inutili i soccorsi da parte del 118. Il medico legale ha compiuto un primo esame della salma. La morte sembrerebbe dovuta a cause naturali. La vittima era un cittadino marocchino di 45 anni, regolare in Italia e con un lavoro. Probabilmente utilizzava il rudere come riparo di fortuna. Dal sopralluogo fatto dalla polizia non sono emersi elementi tali da far pensare al coinvolgimento di altre persone. La rimozione della salma è stata fatta dai servizi funebri della Croce d'Oro.

