16.01.2024 h 16:07 commenti

Trovato senza biglietto sull'autobus, lo danneggia per poter scendere e scappare

È successo ieri, intorno alle 15, sulla linea 1+ in direzione Maliseti. Il giovane ha azionato la leva di emergenza della porta centrale rompendola

Ancora scene di violenza su un mezzo di Autolinee Toscane impegnato nel servizio di trasporto urbano. Un autobus è stato danneggiato da un passeggero senza titolo di viaggio. È successo ieri 15 gennaio, intorno alle 15, sulla linea 1+ in direzione Maliseti.

Il passeggero, un giovane di una ventina di anni, sprovvisto di biglietto, ha rifiutato di fornire le generalità e, per evitare la sanzione, ha reagito azionando la leva di emergenza della porta centrale, rompendola, per poi scappare. La conducente ha fermato il mezzo, chiamato le forze dell’ordine e fatto scendere tutti i passeggeri perché il bus non era più in sicurezza per proseguire il servizio. A causa del danneggiamento il bus è stato riportato in officina ed è stato fermo, in attesa della riparazione e manutenzione straordinaria, creando quindi un disservizio a causa dell’indisponibilità non programmata del mezzo.

Autolinee Toscane, appreso che la persona è stata fermata dalla polizia, sta valutando di sporgere denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, nonché la richiesta di risarcimento danni.