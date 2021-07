09.07.2021 h 13:07 commenti

Trovato senza biglietto spacca la porta dell'autobus, ventenne denunciato dalla polizia

Gli agenti sono intervenuti in piazza Ciardi dove la Lam viola si è fermata in seguito alla violenta reazione del giovane di fronte ai controllori che volevano multarlo. Riportato alla calma, si è offerto di risarcire il danno ma è stato ugualmente denunciato

Viaggiava senza biglietto e per evitare la multa non ha trovato nulla di meglio da fare che prendere a calci la porta anteriore dell'autobus mandando in frantumi il vetro e creando il caos tra gli altri passeggeri. Protagonista un albanese di 20 anni, privo del permesso di soggiorno e con precedenti. E' successo intorno alle 6.30 di oggi, venerdì 9 luglio, nei pressi di piazza Ciardi dove l'autobus, una Lam viola, si è fermato in seguito al controllo dei verificatori che hanno accertato che il ragazzo non aveva pagato il biglietto. Sul posto è intervenuta una Volante della questura che ha fermato e identificato il ventenne. L'albanese ha subito ammesso le proprie responsabilità e si è detto disponibile a ripagare il danno ma questo non gli ha evitato la denuncia per danneggiamento.









Edizioni locali collegate: Prato

