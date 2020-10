13.10.2020 h 17:35 commenti

Trovato privo di vita nell'auto parcheggiata in una stradina isolata

La vittima è un pensionato, probabilmente stroncato da un attacco cardiaco mentre stava avendo un rapporto sessuale con qualcuno che è scappato. Sul posto la polizia e il 118

E' stato trovato ormai privo di vita all'interno della sua auto, ucciso da un malore, probabilmente mentre si stava intrattenendo con qualcuno che è però scappato. La vittima è un pensionato italiano, il cui cadavere è stato scoperto stamani, 13 ottobre, poco prima delle 11.30, in via del Trebbio alla Bardena, a Casale. Si tratta di una strada isolata, non lontano dal casello di Prato Ovest dell'autostrada. Luogo che confermerebbe l'ipotesi che l'uomo si fosse appartato per consumare un rapporto sessuale quando ha avuto il malore fatale. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per l'uomo. Intervenuta anche la polizia con le Volanti, che hanno informato il magistrato di turno. Accanto all'uomo, che era seminudo, sarebbero state trovate delle pasticche di Viagra e sarà probabilmente fatta l'autopsia. L'ipotesi è che con la vittima ci fosse una prostituta che si è allontanata prima dell'arrivo dei soccorsi.

