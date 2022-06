13.06.2022 h 14:14 commenti

Trovato privo di vita in un campo l'uomo scomparso da ieri a Paperino

La tragica scoperta fatta da un residente della zona intorno all'ora di pranzo. I familiari avevano denunciato ai carabinieri l'allontanamento dell'uomo che aveva 63 anni e non aveva fatto ritorno a casa ieri sera

E' finita in tragedia la scomparsa di un uomo di 63 anni, uscito di casa ieri domenica 12 giugno per poi sparire nel nulla. Purtroppo poco dopo le 13.30 di oggi, 13 giugno, il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in un terreno a poca distanza dal cimitero di Paperino dove ieri, intorno alle 15.30, era stato visto per l'ultima volta.

Erano stati i familiari a denunciare ai carabinieri di Iolo ieri sera la scomparsa del congiunto, non vedendolo rincasare e non riuscendo in messun modo a contattarlo sui cellulari, che aveva spento. Sono subito iniziate le attività di ricerca, che hanno visto impegnati oltre ai carabinieri anche le squadre della Protezione civile e i vigili del fuoco. Purtroppo un residente della zona ha fatto la tragica scoperta.

L'uomo abitava a Paperino ed era titolare di una tabaccheria a San Giorgio a Colonica. Era molto conosciuto in zona, sia per la sua attività sia per essere solito camminare nelle campagne tra i due paesi con i suoi cani. E proprio i residenti delle due frazioni avevano deciso di organizzare per oggi squadre di ricerca da aggiungere alle forze dell'ordine. Purtroppo non servirà più.