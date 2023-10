14.10.2023 h 11:42 commenti

Trovato privo di vita il giovane scomparso dalla sua casa giovedì mattina

I soccorritori, guidati dai cani molecolari, hanno scoperto il corpo in un tratto vicino alla pista ciclabile. Per due giorni attivato un massiccio dispositivo per le sue ricerche con l'uso anche dell'elicottero

Tragico esito delle ricerche del ragazzo di 22 anni scomparso due giorni fa da La Briglia, dove abitava con la famiglia. I soccorritori, guidati dai cani molecolari, questa mattina 14 ottobre, hanno trovato il cadavere di Emiliano Amerini. Il corpo del giovane era vicino al tracciato della pista ciclabile a La Briglia. In mattinata si erano intensificate le ricerche con l’arrivo di una decina di cani molecolari dei vigili del fuoco e l’aiuto di tante squadre di volontari. Sul posto si è recato anche il sindaco Primo Bosi che da giorni coordina l’attività. Emiliano Amerini era stato visto l'ultima volta giovedì mattina, quando era uscito di casa dicendo al fratello che sarebbe andato a camminare. Da quel momento di lui non si era avuto più notizie. Il suo cellulare aveva agganciato l'ultima cella nella zona di Fabio, dove si erano concentrate le ricerche coordinate da Prefettura e vigili del fuoco. In questi due giorni, oltre ai cani molecolari, era stato usato anche un elicottero. Purtroppo stamani la tragica scoperta. Il magistrato di turno ha fatto un sopralluogo sul posto.

