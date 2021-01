28.01.2021 h 08:58 commenti

Trovato privo di vita alla pensilina della fermata dell'autobus

Tragedia prima dell'alba di stamani lungo la sr 325 all'altezza di Ponte di Colle. La vittima ancora non è stata identificata

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, poco prima delle 6.30 di stamani 28 gennaio, riverso per terra vicino ad una fermata dell'autobus lungo la sr 325 a Ponte di Colle, nel comune di Cantagallo. E' stato un operaio che usciva dal lavoro il primo ad accorgersi della persona, che era a terra e non dava segni di vita. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza de La Briglia e quella della Misericordia di Vernio. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato niente da fare: era già morto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vernio, con il comandante. I militari stanno cercando di dare un nome alla vittima, che era senza documenti. Si tratterebbe di un uomo, probabilmente italiano, con età superiore ai 60 anni. La morte sembra riconducibile ad un malore: un primo esame del corpo non avrebbe infatti fatto emergere lesioni compatibili con l'intervento di altre persone. Da accertare se l'uomo stesse aspettando l'autobus alla pensilina quando si è sentito male e come mai si trovasse in quel punto così presto. Non sembra infatti essere né tra i residenti della zona né tra i dipendenti delle ditte che hanno la sede a Ponte di Colle.