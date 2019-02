28.02.2019 h 09:51 commenti

Trovato morto nel letto istruttore di palestra, aveva 44 anni. La procura dispone accertamenti

Andrea Tortorici, personal trainer alla Fit Star, è stato trovato disteso sul letto. Nessun segno di violenza sul corpo, in ordine l'appartamento. I familiari si sono preoccupati perché da martedì non dava notizie. Dopo i primi accertamenti la procura ha liberato la salma

Sarebbe stato un malore ad uccidere Andrea Tortorici, il personal trainer trovato senza vita nella serata di ieri, mercoledì 27 febbraio, nella sua casa di via del Purgatorio. L'uomo, che avrebbe compiuto 44 anni tra pochi giorni, è stato trovato disteso sul letto. In ordine l'appartamento, nessun segno di effrazione e soprattutto nessun segno di violenza sul corpo. Il sostituto Lorenzo Boscagli, dopo i risultati dell'esame esterno, ha deciso di non ordinare l'autopsia e la salma è stata dunque restituita alla famiglia. Sono stati i genitori a preoccuparsi per il silenzio del figlio che non sentivano dalla serata di martedì. Ieri la tragica scoperta. Nell'appartamento di via del Purgatorio, dove Andrea Tortorici abitava da solo, hanno effettuato un sopralluogo i carabinieri e nulla è emerso che possa ricondurre la morte ad una ipotesi diversa da quella per cause naturali. In passato Andrea Tortorici aveva gestito un negozio di integratori alimentari e per lo sport in via Fiorentina e successivamente si era dedicato all'attività in palestra. Era tra i personal trainer più conosciuti. Sgomento e incredulità tra i colleghi, gli amici e i frequentatori della Fit Star così come delle altre palestre della città.



















Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus