Trovato morto a bordo del suo camion, tragedia al Macrolotto 2

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale della Croce d'Oro inviato dal 118. Sul posto anche i carabinieri

Tragedia questo pomeriggio, 20 agosto, al Macrolotto 2. Un uomo di mezza età è morto dopo aver accusato un malore mentre era a bordo del suo camion parcheggiato nel piazzale di una ditta in via Fonda di Mezzana. A dare l'allarme al 112 attorno alle 17 sono stati alcuni operai cinesi che lo hanno trovato privo di sensi nella cabina del Tir, insospettiti dalla sosta prolungata. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118.

Inutili i tentativi di soccorso. L'uomo era già morto da qualche ora. Il camionista aveva 53 anni ed era bulgaro come la ditta di logistica per cui lavorava. Secondo quanto ricostruito, il camion era in zona già da stamani alla ricerca della ditta a cui scaricare il tessuto trasportato. A quanto pare l'indirizzo fornito era sbagliato e così, stanco di girare, il camionista si è fermato nello spiazzo del capannone al civico 46 di via Fonda di Mezzana ed è sceso per chiedere informazioni. Poi evidentemente è risalito a bordo ma non è più ripartito perchè probabilmente è stato colpito da un malore. I carabinieri escludono l'ipotesi di morte violenta.

