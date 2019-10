22.10.2019 h 15:54 commenti

Trovato moribondo vicino al Metastasio, l'autopsia non chiarisce le cause e la procura indaga ancora

L'esame autoptico ha solo stabilito che la vittima, albanese di 44 anni, è morta per una emorragia cerebrale ma non è chiaro cosa l'abbia originata. Il magistrato ha chiesto alla polizia di acquisire le immagini della videosorveglianza installata nella zona

E' stato ucciso da una emorragia cerebrale massiva Alikaj Redi, il senzatetto albanese di 44 anni trovato in fin di vita in vicolo Fior di Vetta, proprio accanto al teatro Metastasio, giovedì 17 ottobre e deceduto il giorno successivo all'ospedale di Prato. Lo ha stabilito l'autopsia disposta dal sostituto Gianpaolo Mocetti ed eseguita nel pomeriggio di ieri, lunedì 21, dall'anatomopatologo Luciana Sonnellini. Cosa abbia provocato l'emorragia cerebrale non è stato però chiarito. Sulle cause che hanno scatenato la perdita di sangue resta, dunque, un punto interrogativo: il senzatetto è stato vittima di un malore, forse un ictus? oppure è rimasto vittima di un'aggressione? Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e anche le prime indagini della polizia hanno escluso un atto violento nel vicolo che il senzatetto aveva scelto come suo rifugio e nel quale sono state trovate le sue poche cose, tutte sequestrate. Il sopralluogo fatto dagli agenti della scientifica non ha rilevato nulla che possa far ipotizzare una lite o un'aggressione. Il sostituto Mocetti, per sgombrare il campo da ogni dubbio, ha chiesto l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona.Ieri intanto sono arrivati dall'Albania i familiari di Alikaj Redi per il riconoscimento. Sulla vita dell'uomo non si sa molto se non che era in Italia da una quindicina d'anni e che da almeno un paio era una presenza costante nel centro storico di Prato. L'uomo, che non aveva precedenti penalil, era noto alla polizia solo perché sprovvisto del permesso di soggiorno.A trovare l'albanese in gravissime condizioni erano stati due passanti che subito avevano dato l'allarme. Inutili le cure a cui l'uomo è stato sottoposto dopo essere arrivato al pronto soccorso. Non ha mai ripreso conoscenza, non ha mai dato neanche il più impercettibile segno di miglioramento. E' morto il giorno dopo e ora la procura sta cercando di capire se per cause naturali o per motivi diversi.