Trovato l'accordo tra Asl e Comune per il medico sulle ambulanze a Montemurlo

L’ambulanza medicalizzata rimane per 12 ore sul territorio in rotazione con l’infermieristica che sarà supportata dall’auto medica di Agliana

L'Asl Toscana centro fa una parziale marcia indietro sul taglio della postazione medica del 118 nel periodo estivo nel comune di Montemurlo. La riduzione sarà di 12 ore anziché di 24. E' la soluzione adottata dal direttore generale Paolo Morello Marchese per venire incontro al sindaco Simone Calamai che nei giorni scorsi ha criticato duramente Asl e Regione per questa decisione che, lo ricordiamo, è il frutto di una carenza drammatica di medici d'emergenza che nel periodo delle ferie estive rende insostenibile coprire la turnazione ordinaria.Come anticipato ieri ( leggi) , per metterci una toppa Morello ha messo in campo la postazione medica h12 della vicina Agliana, anche se appartiene ad un'altra provincia e a un'altra centrale 118 (comunque comunicante con quella Firenze-Prato). Ci sarà un'alternanza tra medico e infermiere nel corso delle 24 ore sfalsata mensilmente tra Montemurlo e Agliana. In sostanza a giugno Montemurlo avrà il medico nelle 12 ore diurne e l'infermiere in quelle notturne mentre ad Agliana l'infermiere coprirà il giorno e il medico la notte. A luglio succederà viceversa e così via fino all'inizio dell'autunno. La coperta è talmente tirata da rischiare di rompersi: "Nella ristrettezza in cui ci troviamo - ha affermato Morello Marchese - ho cercato di spingere al massimo le risorse a disposizione per accogliere la richiesta del sindaco e del suo territorio. E' uno sforzo che facciamo volentieri finché ci riusciamo. Vedremo nei prossimi mesi come muoverci in base ai numeri a disposizione".Grande la soddisfazione del sindaco Calamai: "«La soluzione raggiunta garantisce la qualità e la sicurezza del servizio in emergenza – conclude il sindaco Simone Calamai- Ho trovato disponibilità e condivisione anche nella Regione Toscana, sia da parte dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini, che dalla consigliera regionale, Ilaria Bugetti. Entrambi mi hanno assicurato anche il massimo impegno nel trovare, in tempi rapidi, una soluzione all’attuale situazione di zona carente dei medici di medicina generale».