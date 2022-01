13.01.2022 h 13:47 commenti

Trovato in un bar del centro quarantenne ricercato in tutta Europa

L'uomo, residente a Pistoia, è stato trovato durante un controllo straordinario del territorio della questura. E' stato accompagnato alla Dogaia

Era ricercato in tutta Europa per partecipazione a organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di reato e crimini informatici, reati commessi in Belgio, il quarantenne marocchino trovato dalla polizia in un bar in Santa Trinita. La scoperta è stata fatta ieri sera, 12 gennaio, durante un servizio straordinario del territorio da parte della polizia amministrativa della questura di Prato e del reparto Prevenzione Crimine di Firenze. L'uomo, residente a Pistoia, è stato quindi arrestato in esecuzione dell'ordine di cattura europeo e accompagnato al carcere della Dogaia.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus