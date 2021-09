23.09.2021 h 08:30 commenti

Trovato in strada con ecstasy e ketamina, arrestato un 48enne

I carabinieri lo hanno bloccato in via Pistoiese e lo stupefacente, una volta spacciato, avrebbe reso poco meno di 4mila euro. Il giudice dispone l'obbligo di firma fino al processo

Una volta spacciata nei locali notturni cinesi della città, avrebbe fruttato quasi 4mila euro la sostanza stupefacente che i carabinieri del reparto operativo hanno sequestrato ad un 48enne originario del Fujiang, arrestato in via Pistoiese la sera del 20 settembre. L'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per reati legati proprio allo spaccio, è stato fermato in strada e perquisito: addosso aveva nove bustine termosaldate per un totale di 62 grammi di ketamina e 12 pasticche di ecstasy. Lo stupefacente è stato sequestrato, insieme a 200 euro che il pusher aveva con sé e sono stati ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Il 48enne è già comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e deciso di sottoporlo alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.