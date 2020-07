10.07.2020 h 18:50 commenti

Trovato impiccato nel terrazzo della sua casa, tragedia nel pomeriggio

Inutili i tentativi di rianimazione fatti dai soccorritori della Pubblica Assistenza. Sul posto anche la polizia dopo l'allarme dato dai familiari che hanno fatto la terribile scoperta una volta rincasati

Tragedia nella zona nord della città, dove un uomo di 53 anni è stato trovato impiccato sul terrazzo della sua casa. E' successo intorno alle 16.45 di oggi, 10 luglio, e purtroppo non c'è stato niente da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori della Pubblica Assistenza, inviati con il medico dal 118. Sarebbero stati i familiari dell'uomo a fare la terribile scoperta, una volta rincasati. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti per fare gli accertamenti del caso, anche se non sembrano esserci dubbi sul gesto volontario da parte dell'uomo.

