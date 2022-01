07.01.2022 h 14:36 commenti

Trovato impiccato a un albero in un campo tra Carmignano e Poggio a Caiano

La vittima aveva 74 anni. E' stato un parente a fare la tragica scoperta. Sul posto i carabinieri che escludono ogni altra ipotesi diversa da quella di un gesto volontario

Un uomo di 74 anni è stato trovato impiccato in un campo di via Granaio a Carmignano, sulla strada che porta a Poggio a Caiano. E' stato un parente a fare la tragica scoperta. Purtroppo inutili i soccorsi da parte del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svoltoi le prime indagini, informando il magistrato di turno. Non sembrano esserci dubbi sulla natura volontaria del gesto e non è stato trovato niente che possa far ipotizzare il coinvolgimento di altre persone. Il magistrato ha così liberato immediatamente la salma. Sembra che l'uomo soffrisse di depressione.