Trovato dai carabinieri con un calzino pieno di eroina, arrestato spacciatore

In manette un trentaduenne fermato in viale Montegrappa. Inutile il tentativo di fuga durante il quale si è disfatto delle dosi di stupefacente. Il suo gesto non è però passato inosservato e la droga è stata recuperata e sequestrata

Nascondeva la droga in un calzino del quale ha tentato di disfarsi quando si è accorto della presenza dei carabinieri. Il calzino, con all'interno 12 ovuli di eroina, è stato recuperato e per lo spacciatore, un nigeriano di 32 anni, è scattato l'arresto. E' successo nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio, in viale Montegrappa, nell'ambito di un controllo del territorio a cui hanno preso parte, insieme ai carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale e gli uomini della Compagnia di intervento operativo carabinieri Toscana di Firenze. Il trentaduenne è stato notato mentre a piedi si trovava in viale Montegrappa ed ha attirato l'attenzione perché ad un certo punto ha allungato il passo cercando di allontanarsi. I carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato il calzino pieno di droga del quale nel frattempo si era disfatto. Il nigeriano è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













