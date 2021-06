03.06.2021 h 13:40 commenti

Trovato con una pistola giocattolo senza tappo rosso e con un pugnale, denunciato

La polizia ha fermato un trentottenne sospetto che vagava in piena notte in via Marini. Dovrà rispondere di porto di oggetti atti all'offesa

Un cinese di 38 anni, pluripregiudicato e irregolare in Italia, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di un pugnale. La polizia ha fermato l'uomo intorno alle 2.30 della notte di giovedì 3 giugno in via Marini. E' stata la sua andatura sospetta ad attirare l'attenzione dei poliziotti che, dopo averlo controllato e perquisito, lo hanno denunciato per porto di oggetti atti all'offesa. Sequestrati sia la pistola giocattolo che il pugnale.



