30.12.2019 h 12:43 commenti

Trovato con un rotolo di banconote, spacciatore arrestato dai carabinieri

In manette un ventisettenne con precedenti penali, bloccato al termine di un inseguimento prima in macchina e poi a piedi. Pur di sfuggire all'arresto, il giovane ha preso a calci un militare che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso

Un rotolo di banconote infilato in un calzino, 4.500 euro guadagnati con lo spaccio di droga. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri che nel fine settimana hanno arrestato in pregiudicato marocchino di 27 anni, al termine di un inseguimento in auto che è cominciato in viale Leonardo da Vinci e si è concluso nella zona di Paperino. Il giovane, che era in compagnia di un connazionale, ha tentato anche la fuga a piedi quando l'auto su cui viaggiava è stata bloccata ma ha dovuto arrendersi ai militari che lo hanno raggiunto dopo poche centinaia di metri. Ha cercato in tutti i modi di resistere all'arresto e non ha esitato a tirare calci ad un carabiniere costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'altro uomo, marocchino di 31 anni, è stato denunciato per non aver rispettato il divieto di dimora a Prato a cui era stato sottoposto in passato.

E sempre i carabinieri hanno compiuto un altro arresto ieri, domenica 29 dicembre. In manette è finito un marocchino di 20 anni; il giovane deve rispondere di evasione dagli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus