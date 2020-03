07.03.2020 h 13:00 commenti

Trovato con un fucile a aria compressa dopo la denuncia della moglie per maltrattamenti, arrestato

In manette un uomo di 42 anni. La sua casa è stata perquisita su disposizione della procura che lo ha indagato per maltrattamenti in famiglia. Il fucile, assimilabile ad una comune arma da sparo, è stato sequestrato

E' stato arrestato perché, nel corso di una perquisizione domiciliare ordinata dalla procura in seguito alla denuncia per maltrattamenti presentata dalla moglie, è stata trovato in possesso di un fucile ad aria compressa assimilabile ad una comune arma da sparo. L'uomo, un quarantaduenne pregiudicato, è finito in carcere. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Carmignano che hanno suonato alla porta della sua abitazione per notificargli un decreto di perquisizione nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per maltrattamenti in famiglia. E' successo ieri, venerdì 6 marzo. Il sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti ha chiesto al tribunale di convalidare l'arresto seppure facoltativo in un caso come questo. Evidentemente il contesto dal quale è scaturita la perquisizione ha convinto il magistrato a ritenere fondati i motivi della misura cautelare. L'arma è stata sequestrata.