Trovato con tre etti e mezzo di droga, trentasettenne arrestato per la seconda volta in sei mesi

L'uomo è stato fermato dai carabinieri che hanno perquisito la sua abitazione in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Sequestrati 350 grammi di ketamina. A giugno lo spacciatore era stato arrestato assieme ad altre tre persone per il possesso di un etto di stupefacente

Arrestato per la seconda volta in sei mesi e sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In manette è finito un pregiudicato cinese di 37 anni, trovato con oltre tre etti e mezzo di ketamina pronta per essere spacciata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo al termine di una perquisizione nel suo appartamento. I militari hanno trovato e sequestrato la droga conservata in buste di plastica e in parte già divisa in dosi. Sequestrati anche una bilancina di precisione, più di 500 bustine per il confezionamento delle dosi e una settantina di euro provento dell'attività di spaccio.

Il trentasettenne era stato arrestato lo scorso giugno assieme a tre connazionali. In quella occasione i carabinieri sequestrarono 100 grammi tra ketamina e shaboo e 60 pasticche di exstasy.

Il nuovo arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di alcune cittadini che avevano notato movimenti sospetti attorno all'abitazione del cinese.

“E' proprio grazie alle segnalazioni – si legge nel comunicato dei carabinieri – che si possono osservare giorno e notte le innumerevoli attività di spaccio e arrestare i malviventi che vendono ai nostri giovani il loro veleno. Più segnalate – è l'appello del comando provinciale di Prato – più ci aiutate a mantenere pulite le piazze”.



