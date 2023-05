29.05.2023 h 13:12 commenti

Trovato con tre chili di droga, 34enne arrestato per la seconda volta in due mesi

L'uomo è stato fermato in strada dagli agenti delle Volanti e trovato in possesso di alcune bustine di stupefacente. Il controllo nell'abitazione ha portato alla scoperta del grosso quantitativo composto da ketamina, metamfetamina e marijuana. Lungo il suo curriculum criminale tra arresti e denunce

Poco meno di tre chili tra ketamina, metamfetamina e marijuana pronti per essere smerciati. E' quanto ha sequestrato la polizia nell'abitazione di un cinese di 34 anni, arrestato per la seconda volta in due mesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è finito di nuovo in manette nella serata di ieri, domenica 28 maggio. Nella sua casa, in via da Filicaia, gli agenti delle Volanti hanno trovato due chili e mezzo di ketamina, più di tre etti di metamfetamina e circa mezzo etto di marijuana. La droga era stata accuratamente nascosta ma non al punto di sfuggire ai poliziotti che hanno esteso gli accertamenti all'abitazione dopo aver fermato lo spacciatore in strada e averlo trovato con alcune bustine da consegnare ad un acquirente.

L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine seppur con altri nomi: almeno due gli alias utilizzati nelle precedenti occasioni nelle quali è finito nei guai, sempre per reati inerenti la droga, l'ultima delle quali lo scorso aprile.

Lungo l'elenco delle altre volte che il 34enne ha avuto a che fare con la giustizia: arrestato nel 2013, nel 2016 e nel 2020 per droga, denunciato nel 2015 per aver fornito false attestazioni sulle propria identità, condannato e messo ai domiciliari nel 2016 sempre per spaccio.

Il quantitativo di droga sequestrato ieri fa ipotizzare un collegamento tra il cinese e ambienti criminali di rilievo.

Il sostituto Laura Canovai ha chiesto al giudice delle indagini preliminari di disporre la custodia cautelare in carcere.

