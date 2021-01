30.01.2021 h 18:34 commenti

Trovato con quattro dosi di cocaina, denunciato un 27enne

L'uomo, ubriaco, è stato fermato dagli agenti delle volanti in piazza del Duomo. Accompagnato in questura per gli accertamenti si è sentito male. Da poco era stato scarcerato

Denunciato un 27enne marocchino trovato in possesso di 4 dosi di cocaina termosaldate. L’uomo, ubriaco, senza fissa dimora, da poco scarcerato e in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato è stato fermato ieri, 29 gennaio, in piazza del Duomo durante un’attività di controllo.

Accompagnato in questura, dove si è sentito male, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli sono stati anche sequestrati 55 euro in contanti. Gli agenti hanno chiamato il 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale.



