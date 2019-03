18.03.2019 h 15:13 commenti

Ferisce cameriere con una pistola detenuta illegalmente: in manette ristoratore. Nel locale trovato anche hashish

L'operazione è scattata sabato quando i poliziotti della Squadra Mobile hanno perquisito il ristorante dopo la segnalazione dal pronto soccorso di un giovane arrivato con una ferita alla coscia

Aveva a casa una pistola, intestata ad altra persona, e quasi quattro etti di hashish. E con l'arma ha ferito accidentalmente alla coscia un suo dipendente.

Per questo motivo il titolare di un ristorante della zona sud di Prato è finito in manette. L'uomo, un quarantenne italiano, incensurato, si trova ora ai domiciliari, su disposizione del pm Valentina Cosci, in attesa della convalida dell'arresto, effettuato nella giornata di sabato 16 marzo dai poliziotti della Squadra Mobile. Gli agenti sono stati attivati dal Pronto soccorso, dove si era presentato un 30enne con una ferita alla coscia destra, sicuramente dovuta ad un colpo d'arma da fuoco. Il giovane, dopo una iniziale reticenza, ha ammesso di essere stato ferito accidentalmente la sera precedente, dal titolare del locale dove lavora come cameriere.

I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione del ristorante, trovando in un armadietto tre panetti di hashish per un peso complessivo di 363 grammi. In un campo vicino è stata invece trovata la pistola, una Browing Fn semiautomatica calibro 6,35.

L'arma, secondo quanto appreso, risulterebbe intestata ad una persona deceduta e non è chiaro come sia arrivata nelle mani del ristoratore, che non avrebbe nessun titolo o autorizzazione per detenerla. Da qui l'accusa di detenzione illegale di arma. Alla quale si è poi aggiunta quella di detenzione di sostanza stupefacente. Sono in corso accertamenti sull'arma e anche sulla dinamica del ferimento.