Trovato con diversi grammi di hashish, denunciato un ventunenne

Il giovane è stato fermato nella serata di ieri mentre era in auto assieme ad altri due ragazzi e due ragazze. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Un marocchino di 21 anni, irregolare, senza fissa dimora e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia, in seguito ad un controllo su strada, lo ha trovato in possesso di 9 grammi e mezzo di hashish. Il giovane è stato fermato intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 24 luglio, insieme ad altre quattro persone, due ragazzi e due ragazze, a bordo di un'auto in via Monaco. Tutti sono stati identificati. Il ventunenne ha dato segni di nervosismo e gli agenti si sono accorti che ha buttato a terra un involucro che, recuperato, è risultato contenere lo stupefacente. E' quindi scattata la denuncia.



