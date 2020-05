14.05.2020 h 12:54 commenti

Trovato con cocaina e hashish pronta per essere spacciata: in manette un 30enne

Il giovane si aggirava in modo sospetto nel parcheggio della Chianti Banca a Carmignano quando è stato visto da una pattuglia di carabinieri

Sostava in maniera sospetta nel parcheggio che si trova a lato della Chianti Banca a Carmignano. E questo ha insospettito i carabinieri della stazione, che hanno deciso di controllare il giovane. E l'intuito dei militari si è rivelato giusto: l'uomo, un 30enne, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, 50 grammi di hashish e 300 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché sanzionato per il mancato rispetto delle restrizioni per il contrasto al "Covid 19". Il 30enne è stato quindi messo agli arresti domiciliari nella propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria pratese.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus