Trovato con alcuni grammi di eroina e arrestato, condannato a un anno di reclusione

Processato con il rito abbreviato un trentenne arrestato a gennaio dello scorso anno dopo essere stato trovato in possesso di diversi involucri di stupefacente

Fu arrestato a gennaio dello scorso anno dopo essere stato trovato con nove involucri contenenti complessivamente sei grammi di eroina. L'uomo, un nigeriano di 30 anni, finì in carcere con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente e oggi, giovedì 14 febbraio, è comparso davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Prato che lo ha condannato, con il rito abbreviato, a un anno di reclusione dopo aver riqualificato il capo di imputazione riconoscendo il comma 5, vale a dire la lieve entità della quantità detenuta. Il difensore dell'imputato, Cristiano Toraldo, aveva chiesto e ottenuto di esaminare lo stupefacente sequestrato per accertare il tipo di sostanza e di principio attivo. L'esito ha confermato che quella sequestrata al nigeriano era effettivamente eroina. Il trentenne, scarcerato per questa accusa nei mesi scorsi, è ancora in carcere perché coinvolto in un altro procedimento.



