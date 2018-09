19.09.2018 h 23:13 commenti

Trovato cadavere sulle rive del Bilancino: forse è il canoista pratese scomparso da due anni e mezzo

La tragica scoperta nel pomeriggio: sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Tutto lascia pensare che si tratti dei resti di Romano Giusti, la cui canoa fu ritrovata rovesciata il 5 marzo del 2016

A due anni e mezzo dalla sparizione, ha forse trovato una spiegazione il mistero legato alla scomparsa di Romano Giusti, canoista pratese di 80 anni che la sera di sabato 5 marzo 2016 non fece rientro dopo esser uscito per una gita in canoa nel lago di Bilancino.

Ed è una spiegazione tragica. Potrebbe essere, infatti, il corpo di Romano Giusti quello che alle 19 circa di oggi, 19 settembre, è stato ritrovato nel lago a pochi metri dalla riva. Dopo la segnalazione alla centrale operativa della Compagnia di Borgo San Lorenzo sono intervenuti sul posto i carabinieri della Stazione di Barberino del Mugello e personale dei vigili del fuoco. I primi accertamenti hanno stabilito che si tratta di un uomo, in avanzato stato di decomposizione con abbigliamento da canoista. Una circostanza che ha fatto subito pensare all'anziano pratese che il pomeriggio di quel 5 marzo, nonostante il maltempo, era andato al lago di Bilancino per una gita in canoa. In serata la sua imbarcazione fu trovata rovesciata ma di lui nessuna traccia e inutili risultarono anche le ricerche dei sommozzatori che scandagliarono il fondo del lago per diversi giorni fino ad arrendersi.

Romano Giusti, che abitava con la famiglia in via Ada Negri, era titolare di una nota autoscuola del centro.

Il magistrato, per fugare ogni dubbio sull'identificazione, ha disposto la comparazione con il Dna prelevato dalla salma e quello dei familiari. Un esame che richiederà del tempo.