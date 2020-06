04.06.2020 h 13:49 commenti

Trovato alla guida di un'auto ma con la patente scaduta da 18 anni, cinquantenne nei guai

Patente scaduta e veicolo sprovvisto di assicurazione. Il controllo in via Paronese. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo finalizzato alla confisca

Continuava a guidare l'auto come se nulla fosse nonostante la patente scaduta da ben 18 anni e già due multe all'attivo proprio per essersi messo al volante senza il documento in corso di validità. Una sorpresa anche per gli agenti della Municipale che ieri, mercoledì 3 giugno, in via Paronese hanno fermato l'uomo, un italiano di 50 anni, dopo che il sistema Targa system ha rilevato che l'auto era senza assicurazione. Alla richiesta di mostrare la patente, l'uomo ha prima detto di averla lasciata a casa, poi di averla smarrita e infine che gli era stata ritirata. Inevitabili pesanti sanzioni e il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.



