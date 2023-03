26.03.2023 h 13:09 commenti

Trovato alla guida con una patente estera non valida, multa e documento ritirato

Sanzionato dalla polizia un 23enne residente a Prato, fermato per un controllo sulla Strada statale 73 Levante, nel senese

In possesso di una patente di guida estera, è stato sorpreso al volante dalla polizia che lo ha sanzionato per non aver provveduto alla conversione obbligatoria del documento nonostante la sua presenza stabile in Italia da oltre un anno. Nei guai è finito un albanese di 23 anni, residente a Prato, fermato dagli agenti delle Volanti della questura di Siena sulla Strada statale 73 Levante. Il giovane ha esibito la patente che però non è risultata in regola con la norma che prevede, appunto, la conversione (in pratica il riconoscimento anche sul territorio italiano) quando si vive in Italia già da più di un anno. Condizione, questa, che dopo gli accertamenti è stata contestata al 23enne. Per lui una sanzione e il ritiro della patente di guida.



Edizioni locali collegate: Prato

