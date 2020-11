14.11.2020 h 15:37 commenti

Trovato a violare il coprifuoco notturno: "Ho fame e sto cercando un ristorante"

L'automobilista è stato uno dei cinque sanzionati dalla polizia municipale nei controlli effettuati da mercoledì a ieri per il rispetto della zona arancione. Da domani regole più stringenti

Alla mezzanotte di oggi Prato come il resto della Toscana diventerà zona rossa con nuovi divieti ed obblighi da rispettare. Facciamo dunque il punto sui controlli effettuati dalla polizia municipale di Prato fino a oggi rispetto a quanto previsto per la zona arancione, scattata mercoledì 11 novembre. I controlli su strada sono stati sessanta. Di questi cinque hanno portato a sanzionare gli automobilisti. In quattro casi si è trattato della violazione del coprifuoco notturno nella fascia oraria 22-5, e in un caso di uno spostamento intercomunale diurno non giustificato. In entrambe le tipologie di violazione, la sanzione è di 400 euro che in caso di pagamento veloce si riduce a 280 euro. Nel caso degli spostamenti notturni le giustificazioni per cercare di evitare la multa sono state tra le più disparate: "In un caso la persona ci ha detto che stava andando a trovare un amico; - racconta l'assessore alla sicurezza Flora Leoni - un altro che aveva fame e stava cercando un ristorante aperto. Cose inaccettabili".

Da domani i divieti di spostamento diventano più stringenti. Il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura non si è ancora riunito per i dettagli operativi, ma in buona sostanza verranno applicate le stesse modalità organizzative dei controlli previsti dal Dpcm applicate alle restrizioni delle zone rosse. Con le nuove regole che limitano fortemente le occasioni per uscire, dovrebbero diminuire le segnalazioni di assembramenti che nelle ultime settimane sono state numerose soprattutto nel week end: 18 nella precedente settimana e 26 nell'attuale.

Ecco alcune delle nuove regole in vigore da domani.

Negozi e servizi alla persona

Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, con una serie di eccezioni elencate negli allegati 23 e 24 del Dpcm del 3 novembre. Oltre ai supermercati, negozi di generi alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie restano aperte anche le lavanderie, le ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni. Rimangono aperti parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici. Come già detto chiusi bar e ristoranti, per i quali resta consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti orari.

I mercati

All’interno del mercato centrale del lunedì in piazza del Mercato Nuovo e dei mercati rionali è consentita la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali, in considerazione del fatto che, per quest’ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l’attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda. L’ingresso sarà consentito come per la zona arancione fino ad un massimo di 200 persone, con obbligo di mascherina e distanziamento come previsto dalla precedente relazione sulla sicurezza. Due i varchi di accesso presidiati, uno su viale Galilei e uno su via Protche, al fine di migliorare gli ingressi degli acquirenti all’area di mercato;

Chiese e cimiteri

Rimangono aperti con l'obbligo di restare all'interno dei confini comunali, evitando assembramenti e con obbligo di mascherina.

Sport e attività motoria

In base all'art. 3 del Dpcm del 3 novembre, l’attività motoria (come la passeggiata) è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L’attività sportiva (come jogging o bicicletta) è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.



