28.09.2021 h 08:28 commenti

Trovato a lavorare in un pronto moda 37enne condannato a oltre 5 anni di carcere

L'uomo dormiva in una roulotte nel piazzale del magazzino dell'azienda al Macrolotto Uno. I carabinieri lo hanno accompagnato in carcere

Era il tuttofare di un pronto moda gestito da connazionali al Macrolotto Uno, il cinese di 37 anni che ieri pomeriggio, 27 settembre, è stato rintracciato e accompagnato in carcere dai carabinieri della sezione Catturandi del nucleo Investigativo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 2 settembre dalla procura di Prato. L’uomo, infatti, deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione in relazione a due condanne definitive, La prima è per falsità materiale commessa da privato e ricettazione, commessi esattamente due anni fa a Prato, e per lesioni pluriaggravate e continuate, reato questo che risale al 2014.

Il cinese, pregiudicato e senza fissa dimora, ha dichiarato di non essere a conoscenza della pendenza a suo carico. Fino a ieri viveva nella roulotte parcheggiata nel piazzale del magazzino della ditta e sembra che non si allontanasse mai. Quando i carabinieri sono entrati in azienda, era in ufficio a sbrigare pratiche nonostante risultasse disoccupato.



