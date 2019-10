26.10.2019 h 12:41 commenti

Trovati senza biglietto sul treno, aggrediscono capotreno e feriscono un carabiniere

E' successo a giugno e ora, grazie alle indagini sui video di sorveglianza, i tre aggressori sono stati identificati e denunciati: uno ha solo 15 anni. Il militare era fuori servizio ma era intervenuto per aiutare il ferroviere

Sono stati identificati dai carabinieri e denunciati a piede libero tre giovani, di cui uno appena 15enne, che lo scorso mese di giugno hanno provato a mettere in difficoltà il capotreno del convoglio diretto a Bologna, alla stazione di Vaiano.

I ragazzi, residenti a Prato e tutti di origine marocchina, viaggiavano senza biglietto e si sono rifiutati di scendere dal treno, facendo resistenza al capotreno. Quando è intervenuto un carabiniere fuori servizio, l'hanno aggredito e sono scappati alla fermata di Vaiano.

L’episodio è avvenuto nello scorso mese di giugno a bordo del treno regionale che collega Prato a Bologna. Il capotreno si era rivolto ad un carabiniere del 5° Reggimento Emilia Romagna, che viaggiava per raggiungere la propria sede di servizio, chiedendogli assistenza per procedere all’identificazione di tre ragazzi e verificare il possesso di regolare biglietto. I giovani si sono sin da subito mostrati insofferenti al controllo minacciando, offendendo ed opponendo resistenza al militare ed al capotreno. Arrivati alla Stazione di Vaiano, dopo aver spintonato il carabiniere, che nel frattempo aveva allertato e chiesto supporto ai militari della Stazione carabinieri di Vernio, in quel momento di pattuglia, i ragazzi sono scesi e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Attraverso la visione del sistema di videosorveglianza del Comune di Vernio nonché delle descrizioni fornite dal capotreno e dal carabiniere, i militari della Stazione di Vernio hanno identificato e raccolto precisi indizi di colpevolezza a carico di tre giovani (oltre al 15enne, uno di 20 e uno di 21 anni) denunciandoli all’autorità giudiziaria ordinaria e dei minorenni ipotizzando il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere era stato poi refertato in ospedale per una serie di contusioni, per fortuna non gravi.



