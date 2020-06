20.06.2020 h 13:52 commenti

Trovati oltre 100 proiettili da guerra al poliziotto arrestato per favori all'amico imprenditore

Un munizionamento eccessivo rispetto al consentito. L'uomo, che si trova agli arresti domiciliari, dovrà rispondere anche di peculato e detenzione illegale di munizioni



In un armadietto nelle sue disponibilità i carabinieri del nucleo investigativo coordinati dalla Procura, hanno trovato tra i 100 e 150 proiettili da guerra a uso esclusivo delle forze dell'ordine e dell'esercito che non possono essere oggetto di commercio. Un quantitativo ben oltre il consentito che è di 15 munizioni al massimo.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il viceispettore, addetto al servizio motorizzazione, avrebbe ricevuto una serie di regali (buoni carburante e macchine per caffè) dall'imprenditore calabrese, anche lui arrestato, in cambio di visure della banca dati delle forze dell'ordine e nell'accelerazione del rilascio di passaporti. Il poliziotto, grazie all'amicizia con il calabrese, avrebbe ottenuto anche la disponibilità di un appartamento nel quale incontrarsi con l'amante.

L'indagine è nata in seguito alla denuncia presentata da una donna e scaturita in un avviso di garanzia all'imprenditore per stalking. Gli accertamenti sul suo conto hanno consentito agli inquirenti di scoprire che tra le amicizie c'era anche quella con il poliziotto e, attraverso ulteriori indagini, è emerso lo scambio di favori e la condotta dell'agente che avrebbe utilizzato auto di servizio per faccende personali come acquisti, consegna a conoscenti di merce acquistata on line, spostamenti con la moglie e incontri con l'amante.