Trovati i finanziamenti per mettere in sicurezza via Manzoni. Ecco come cambia la viabilità

Sarà eliminato l'incrocio fra la Sp 7 e via Verzoni, corsie di ingresso e di uscita su via Bigoli e la realizzazione di una bretella che collega via Manzoni con via di Garduna. Previsto anche un attraversamento pedonale a chiamata

Trovati i finanziamenti per mettere in sicurezza via Manzoni a Iolo, teatro di numerosi incidenti, anche mortali. La Provincia contribuisce con 260 mila euro, mentre il Comune di Prato con 40 mila oltre che con la progettazione e la direzione dei lavori.

Il progetto verrà appaltato entro il mese di maggio, poi inizierà il cantiere che prevede l' eliminazione dell' incrocio fra la Sp7 e via Verzoni, corsie di ingresso e di uscita su via Bigoli e la realizzazione di una bretella che collega via Manzoni con via di Garduna, per consentire ai residenti di via Verzoni di raggiungere la provinciale. Nel finanziamento è compresa anche la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con semaforo a chiamata. "La Provincia – ha spiegato il presidente Francesco Puggelli – interviene in modo concreto per mettere in sicurezza un centro abitato attraversato da una strada provinciale dove i limiti di velocità sono superiori rispetto a quelli previsti per la viabilità cittadini. Un intrvento realizzato in collaborazione con il sindaco di Prato" .

Intanto, il 15 maggio inizieranno i lavori per la rotatoria fra via Castruccio e via Manzoni con la realizzazione di 20 parcheggi. Intervento finanziato dal comune di Prato con 350 mila euro, che prevede anche l'acquisto dei terreni limitrofi per la realizzazione di una piccola cassa di espansione che ,dovrebbe, mettere fine alle esondazioni del fosso che scorre nelel vicinanze.

"I residenti da anni aspettano la messa in sicurezza di via Manzoni, che poi rientrerà in un progetto più amplio della seconda tangenziale – ha spiegato l'assessore alla mobilità Filippo Alessi – questo intrvento è pensato in quest'ottica. Non è stato possibile realizzare la rotanda per una questione di pendenze tra le due strade".



Edizioni locali collegate: Prato

