Trovati due ordigni bellici nel parco di Galceti, a dare l'allarme un passante

La zona è stata recintata e sorvegliata in attesa dell'arrivo degli artificieri. E' il secondo ritrovamento nel giro di pochi giorni

(a.a.)

Il parco di Galceti continua a restituire ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. Questo pomeriggio, 26 maggio, un passante che camminava lungo la ciclabile ha dato l'allarme dopo essersi insospettito nel vedere due oggetti sospetti simili a delle bombe da mortaio. Altro particolare strano: sono sistemate in una cassetta di cartone.Sul posto è intervenuta la polizia che ha circondato l'area in modo da impedirne l'accesso in attesa dell' arrivo degli artificieri attesi probabilmente per domani. La zona verrà sorvegliata per garantire la sicurezza di tutti. La scoperta di oggi segue quella avvenuta domenica scorsa sempre in zona.