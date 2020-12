12.12.2020 h 13:43 commenti

Trovati di nuovo nel container del Serraglio, e stavolta avevano anche messo un loro lucchetto alla porta

La solita coppia sorpresa dalla polizia nella struttura dalla quale era stata allontanata 24 ore prima. Hanno entrambi precedenti e il divieto di dimora in città

Ormai la vicenda sta assumendo i toni della barzelletta. Le stesse due persone già sorprese in altre due circostanze ad occupare abusivamente il container di Riversibility al Serraglio, sono state nuovamente trovate all'interno della struttura. E questo a meno di 24 ore dalla volta precedente. Non solo, i poliziotti delle Volanti, che ieri mattina intorno alle 11.30 hanno effettuato il controllo, hanno scoperto che i due avevano anche messo un loro lucchetto personale alla porta della struttura.

Si tratta di un italiano di 33 anni, pluripregiudicato e attualmente sottoposto al divieto di dimora a Prato e all'obbligo di firma al Commissariato di Portici, e un egiziano di 23 anni, anche lui con precedenti e il divieto di dimora a Prato. Evidentemente le denunce accumulate nei giorni scorsi non hanno spaventato i due oppure si sono trovati così bene all'interno della struttura da rischiare anche nuove denunce. Così, a quelle collezionate finora per danneggiamento, ricettazione, invasione di edifici (due volte), deturpamento di cose comuni (due volte) e furto aggravato, ne hanno aggiunto la terza ciascuno per invasione di edifici. Almeno questa volta, come accertato dagli agenti, non è stato danneggiato niente.