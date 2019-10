31.10.2019 h 13:32 commenti

Trovati con mille pasticche di ecstasy e arrestati: domiciliari per uno e libertà per un altro

Convalidato l'arresto dei due trentenni fermati dai carabinieri. Il giudice ha però accolto solo per uno la richiesta di domiciliari avanzata dalla procura. A carico dell'altro arrestato non sono stati rilevati i gravi indizi di colpevolezza

Uno agli arresti domiciliari e uno libero. Questo ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato per i due spacciatori, entrambi cinesi di 30 anni, incensurati, arrestati dai carabinieri nella serata di martedì 29 ottobre per detenzione ai fini di spaccio di mille pasticche di ecstasy e una ventina di grammi di ketamina ( leggi ). Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi gli arresti domiciliari. Richiesta accolta solo per il cinese nella cui abitazione è stata trovata una parte dello stupefacente, mentre per l'altro l'arresto è stato sì convalidato ma senza misura cautelare per mancanza di gravi indizi. I due cinesi sono difesi dagli avvocati Tiziano Veltri e Giuseppe Nicolosi.Il blitz dei carabinieri è scattato dopo giorni di indagine. I cinesi sono stati fermati in via Marini a bordo di un'auto di grossa cilindrata all'interno della quale, nascoste sotto un sedile, sono state trovate 800 pasticche di ecstasy. Il resto della droga, materiale per il confezionamento e circa duemila euro in contanti sono invece stati trovati nell'abitazione di uno dei due, quello a cui il giudice ha dato gli arresti domiciliari.Secondo le indagini, la droga sarebbe stata importata dall'Olanda e destinata ai locali frequentati da giovani, sia cinesi che italiani. Dieci/dodici euro il costo di una pasticca, cifra abbordabile che ha fatto dell'ecstasy una delle droghe più diffuse. Le mille pasticche sequestrate ai due spacciatori, stando all'ipotesi dei carabinieri, erano destinate allo sballo della notte di Halloween.