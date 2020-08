14.08.2020 h 13:28 commenti

Trovati bocconi sospetti, il Comune chiude l'area di sgambatura delle Fontanelle

Ieri pomeriggio l'intervento della polizia municipale in via Soffici dopo la segnalazione di un cittadino. Il materiale sequestrato è stato inviato al laboratorio d'analisi ma in attesa di una risposta l'area resta inagibile

L'area di sgambatura per cani in via Soffici alle Fontanelle è stata chiusa in via precauzionale dopo la scoperta di alcuni bocconi sospetti. L'ordinanza del sindaco è stata emessa stamani 14 agosto e fa seguito ad un intervento della polizia municipale effettuato nel pomeriggio di ieri, dopo la richiesta di un cittadino che aveva notato del materiale sospetto all'interno dell'area recintata. Gli agenti della pattuglia hanno effettivamente trovato alcuni bocconi sospetti che sono stati sequestrati e inviati al laboratorio d'analisi per capire se contengano o meno del veleno. Nel frattempo, come sempre avviene in questi casi, è stato chiuso l'accesso all'area per evitare rischi ai cani. Non risultano, al momento, casi di avvelenamento in zona. Se anche si trattava di polpette avvelenate, quindi, l'intervento della Municipale è stato fondamentale per scongiurare situazioni più gravi.