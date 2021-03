22.03.2021 h 13:47 commenti

Trovati a cenare in una rosticceria e in un ristorante: scatta la chiusura per i locali

I controlli della polizia municipale e della Questura. Sanzionati sia i titolari sia i clienti trovati all'interno degli esercizi. Multa anche per altre cinque persone che senza giustificato motivo erano fuori dopo le 22

E' scattata la chiusura immediata per due locali che svolgevano servizio di ristorazione, oltre che di asporto, e fuori dagli orari consentiti: si tratta di una rosticceria in via Pistoiese, gestita da un cittadino di nazionalità cinese, e di un ristorante nella zona Est della città, di proprietà di un cittadino pakistano. L'infrazione della rosticceria è stata scoperta durante i controlli della polizia municipale diretti a verificare il rispetto della normativa anticovid, riguardanti sia la circolazione delle persone, sia le attività svolte dagli esercizi commerciali: nel corso dell'intervento gli agenti hanno provveduto anche a sanzionare il titolare dell'attività e le persone presenti all'interno della rosticceria. Sempre nel corso della stessa serata gli agenti del Reparto Territoriale hanno inoltre sanzionato 5 persone che senza giustificato motivo erano fuori dopo le 22. Sono stati invece i poliziotti delle Volanti, sabato sera 20 marzo, a trovare due clienti intenti a cenare al tavolo dentro il ristorante pakistano. Anche in questo caso titolare e clienti sono stati multati e il locale chiuso per 5 giorni.

