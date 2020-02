06.02.2020 h 13:14 commenti

Trovate dentro un furgone decine di sacchi pieni di scarti tessili, denunciate tre persone

I tre sono stati fermati dalla polizia in via Genova mentre stavano finendo di caricare i rifiuti. Il veicolo è stato sequestrato

Sono stati sorpresi a caricare su un furgone sacchi pieni di scarti tessili. Tre cinesi di 42, 47 e 52 anni, residenti rispettivamente a Mantova, Rovigo e Pisa, sono stati denunciati dalla polizia per raccolta, trasporto, smaltimento e commercio di rifiuti senza autorizzazione e per deposito incontrollato di rifiuti. I tre sono stati fermati nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, in via Genova. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato un furgone parcheggiato lungo la strada e con i portell, con il portellone aperto e nelle immediate vicinanze i cinesi. Uno di loro ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. All'interno del veicolo, i poliziotti hanno contato quaranta sacchi pieni di scarti tessili e altri quattro erano appoggiati sul marciapiede in attesa di essere caricati. I cinesi sono stati portati in questura per essere identificati: tutti e tre sono risultati in possesso di regolare permesso di soggiorno; due hanno precedenti per vari tipi di reato. Il furgone è stato sequestrato assieme ai sacchi di rifiuti.