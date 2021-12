04.12.2021 h 10:13 commenti

Trovata morta sugli scogli a Marina di Pisa, da due giorni era scomparsa dalla sua casa di Vaiano

Si è conclusa tragicamente la vicenda della donna di 57 anni di cui si era occupata anche "Chi l'ha visto". Era stata vista l'ultima volta la mattina del 2 dicembre in un bar di Galciana

E' stata trovata priva di vita, da alcuni pescatori, sugli scogli a Marina di Pisa, Sonia Boscaglia, la 57enne di Vaiano che mancava da casa dal 2 dicembre scorso. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto", che aveva pubblicato la sua scheda tra le persone scomparse, chiedendo aiuto a chiunque l'avesse vista o avesse informazioni utili al suo rintraccio.

La donna, che viveva con il marito e i figli a Vaiano, si era allontanata la mattina del 2 dicembre, uscendo di casa e prendendo la sua auto, una Mazda 5 color argento metallizzato. Aveva portato con sé solo il portafogli con i documenti, non il cellulare né la borsa. Dopo l'allarme, dato ieri quando Sonia non era rientrata, si era subito messa in moto la macchina delle ricerche, coordinata dai carabinieri. Impegnati anche vigili del fuoco, le altre forze dell'ordine e protezione civile con i volontari di Oltre e delle altre associazioni. Quasi subito, però, si era capito che Sonia non era più in zona. L'analisi delle telecamere con lettura targa avevano permesso di vedere la Mazda che lasciava Prato e, dopo aver imboccato l'autostrada, prendeva la direzione del mare. E purtroppo stamani è stata fatta la tragica scoperta. Sonia Boscaglia era originaria proprio della costa pisana e già altre volte in passato si sarebbe allontanata per andare in quella zona.

Secondo quanto appreso il corpo della donna era su uno scoglio non lontano da dove l'Arno sfocia nel mare. Potrebbe, quindi, anche essere stato portato lì dal fiume. Sulla ricostruzione della tragedia stanno comunque lavorando i carabinieri. Quello che già da ora viene escluso è il coinvolgimento di altre persone. La casa di Vaiano della donna era in ordine e non ci sono segni di lotta. Sonia sarebbe stata vista poi la mattina della scomparsa in un bar di Galciana, da sola. La donna era da tempo in cura per problemi di natura psichiatrica.