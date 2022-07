04.07.2022 h 09:24 commenti

Trovata con una mazza da baseball in auto: "Voglio rompere la testa al mio ex marito". Condanna confermata

La Cassazione ha respinto il ricorso della donna contro la sentenza che l'ha vista accusata di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Respinta dai giudici la giustificazione che teneva l'oggetto in auto per difesa

“Voglio romperla in testa al mio ex marito”: questo disse ai poliziotti che l'avevano trovata in possesso di una mazza da baseball la donna pratese di 56 anni che ha presentato ricorso ai giudici di Cassazione per chiedere che venisse cancellata la condanna per 'porto abusivo di oggetti atti ad offendere' inflitta nel 2018 dal tribunale di Prato e confermata in Appello. La condanna, però, è stata ratificata anche in terzo grado nonostante, dopo la denuncia, l'indagata (poi imputata) chiarì che in realtà quella mazza da baseball la teneva sempre in macchina per difesa.La donna, attraverso il suo avvocato, ha fatto leva proprio sul 'giustificato motivo' del porto della mazza, cioè la difesa. Un elemento, questo, che non ha fatto cambiare idea alla giustizia: “Il giustificato motivo – si legge nella sentenza della Corte suprema – non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una pronta verifica da parte delle forze dell'ordine”. Il terzo grado, in sintesi, ha spiegato che di fronte al reato di 'porto abusivo di oggetti atti ad offendere', tutti potrebbero trovare un motivo valido dopo la contestazione diminuendo in questo modo l'efficacia della legge che punta a restringere il più possibile il porto di strumenti – mazze, bastoni, catene, fionde – che possono essere utilizzati per minacciare, intimidire e, peggio, per commettere atti violenti.La cinquantaseienne fu fermata con in mano la mazza di baseball e – come ripercorrono le carte della Cassazione – le forze dell'ordine furono costrette a sottrargliela con la forza; fu la donna a dire che voleva romperla in testa all'ex marito, aggiungendo solo successivamente che la teneva fissa in auto per difesa. “Tale giustificazione – scrivono i giudici di terzo grado – non appare certamente idonea a integrare il 'giustificato motivo' richiesto dalla norma per escludere la punibilità ed anzi conferma la destinazione all'offesa personale”.