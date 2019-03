04.03.2019 h 14:38 commenti

Sorpresa con un taglierino e un paio di forbici, denunciata ventiseienne

La donna, destinataria anche di un foglio di via emesso dalla questura nel 2018, è stata fermata dalla polizia per un controllo nella zona di piazza Stazione

E' stata trovata in possesso di un paio di forbici e di un taglierino e per questo è stata denunciata per porto ingiustificato di oggetti atti all'offesa. Nei guai è finita una donna di 26 anni, residente a Pistoia, già destinataria di un foglio di via da Prato emesso a settembre del 2018 e valido per tre anni. La ventiseienne, che dovrà rispondere anche di inosservanza del provvedimento del questore, è stata fermata dalla polizia nella notte di lunedì 4 marzo nella zona di piazza Stazione. Con lei sono state fermate e identificate altre persone sospette che però sono risultate in regola.



Edizioni locali collegate: Prato

