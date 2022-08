30.08.2022 h 13:40 commenti

Trovata cadavere nel suo appartamento, la vittima è una sessantenne

La scoperta è stata fatta stamani. La donna, secondo l'ipotesi più accreditata, sarebbe stata stroncata da un malore. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri

E' stata trovata morta nel suo appartamento, a Narnali, con tutta probabilità stroncata da una malore. La vittima è una donna di 60 anni, cinese. La scoperta è stata fatta nella mattina di oggi, martedì 30 agosto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118; il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso e avvertire i carabinieri. I militari hanno compiuto un sopralluogo nell'abitazione e al termine non sarebbero emersi elementi utili a far ipotizzare una causa della morte diversa da quella naturale. Sul corpo della sessantenne, inoltre, non sono stati rilevati segni di violenza. La donna soffriva di diverse patologie. Il sostituto Laura Canovai, magistrato di turno, ha liberato la salma.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus