Trova un portafoglio e lo riconsegna. Il proprietario: "Stefano, fatti vivo, vogliamo premiarti"

L'uomo ha lasciato solo il suo nome e sul momento nessuno ha pensato di ricompensarlo per la grande civiltà dimostrata

Ha trovato e riportato al legittimo proprietario il portafoglio che aveva perso un'ora prima. Un gesto di grande civiltà che ora i beneficiari vogliono premiare.

Il problema è che del cittadino modello si conosce solo il nome, Stefano, come spiega a Notizie di Prato la moglie del proprietario del portafoglio, entrambi residenti a Vaiano: "Ieri un signore mi ha citofonato a casa e mi ha detto di aver trovato il portafoglio e di essere venuto a casa a riportarlo grazie al navigatore. Dalla gioia non mi è venuto in mente né di ricompensarlo simbolicamente né di chiedere un suo contatto per farlo ringraziare anche da mio marito al suo ritorno. So solo che si chiama Stefano". Ci facciamo quindi, portavoce di questo appello. Se Stefano legge questo articolo può scrivere a info@notiziediprato.it, lo metteremo in contatto con la famiglia a cui ha riportato il portafoglio. "Questa persona è un angelo. - conclude la signora -. Non è una questione di soldi ma ci ha evitato di dover rifare tutti i documenti".

