18.10.2022 h 11:31 commenti

Trova un fungo da record nei boschi tra Prato e Pistoia: il porcino pesa due chili

L'impresa di un pensionato, esperto fungaiolo, che adesso sta spopolando su Tik Tok con il video che documenta l'incredibile bottino raccolto non lontano dalla sua abitazione

Quasi non credeva ai suoi occhi quando, nei boschi sulle colline tra Prato e Pistoia, ha visto quel porcino degno di entrare di diritto nel Guinness dei primati. Emiliano Colligiani, 69 anni di Montale ma molto conosciuto anche a Prato visto che è contitolare della lavanderia Montalese, con due sedi in città e a Maliseti, sabato scorso 15 ottobre ha raccolto il fungo dal peso di quasi due chili.

E' il figlio Matteo, residente a Montemurlo, a raccontare l'incredibile avventura. "Mio padre è in pensione - dice - e sono quindi mia madre, mio fratello e mia sorella a mandare avanti le lavanderie. Così ha molto tempo libero e può sfruttarlo per la sua grande passione: cercare funghi. Sabato mattina è andato nei boschi vicino al paesino dove abita, Collina, e ha trovato il fungo da record".

Il figlio Matteo ha poi documentato l'incredibile raccolta con un video che sta diventando virale su Tik Tok. Non è la prima volta che Colligiani finisce sul web per i suoi successi come fungaiolo e sui social è conosciuto come "Penna bianca".

Il maxi fungo è stato poi il protagonista indiscusso della cena che la famiglia Colligiani al completo ha fatto domenica sera.